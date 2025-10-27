Il Teatro Michelangelo pronto ad alzare il sipario sul ' Lago dei Cigni'
Sabato 15 Novembre l’International Classical Ballet of Ukraine porta in scena uno dei capolavori assoluti del balletto classico, sulle straordinarie musiche di Tchaikovsky e le iconiche coreografie di Petipa e Ivanov.L’intramontabile capolavoro di Pyotr Ilyich Tchaikovsky sarà presto a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
