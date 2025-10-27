Il super pizzaiolo Stefano Bonamici torna a Pisa con Bona gastronomia con pizza
Dopo l’esperienza di ZenZero e due anni di consulenze, lo chef-pizzaiolo ha inaugurato un nuovo locale insieme a Silvia Altini: tradizione toscana, pizza pop e una cucina di casa pensata per tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Argomenti simili trattati di recente
SUPER NOVITÀ ALL’ORSELLI CITY! Giovedì 23 ottobre, dalle ore 20:00, arriva la vera pizza napoletana “a ruota di carro”… firmata dal mastro pizzaiolo Vincenzo Beato direttamente da Borgo Fé! ? SOLO PER QUESTA SERA! Formula “ALL YO - facebook.com Vai su Facebook
L'architetto diventato pizzaiolo lascia Pisa: le pizze di Stefano Bonamici arrivano a Viareggio - Il pizzaiolo Stefano Bonamici, premiato dal Gambero Rosso con i Tre Spicchi nella guida Pizzeria d’Italia, ha lasciato la pizzeria ZenZero da lui fondata a Pisa, per iniziare una nuova collaborazione ... Da gamberorosso.it
Per palati raffinati: l’unione di Stefano e Leandro - Il maestro pizzaiolo Stefano Bonamici collabora con Giallo Food and Drinks, portando la sua esperienza e creatività culinaria per offrire un'esperienza gastronomica di eccellenza ai clienti. Scrive lanazione.it