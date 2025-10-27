Il sottosegretario alla cultura Mazzi in visita a Pordenone

Pordenonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta lunedì 27 ottobre la visita del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi in municipio in vista di Pordenone capitale della cultura 2027. Presenti alla riunione il sindaco Alessandro Basso, l’assessore alla cultura Alberto Parigi e i ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sottosegretario cultura mazzi visitaIl sottosegretario alla cultura Mazzi in visita a Pordenone - Una riunione operativa con i soggetti coinvolti nella preparazione del programma della Capitale della cultura 2027 ... Lo riporta rainews.it

Il sottosegretario. Mazzi in visita all’Ambrogiana - Nel primo pomeriggio odierno, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi sarà in visita all’Ambrogiana. lanazione.it scrive

Progetto “Uffizi diffusi“. Il sottosegretario Mazzi in visita all’Ambrogiana - E la Villa Medicea dell’Ambrogiana è una di quelle che mettono tutti d’accordo. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sottosegretario Cultura Mazzi Visita