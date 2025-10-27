Il sindaco di Montefredane scrive a Meloni | Prorogare il Superbonus rafforzato fino al 2028

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito della sequenza sismica che dal 24 ottobre sta interessando l’Irpinia, con epicentro nel territorio comunale di Montefredane, il sindaco Ciro Aquino ha inviato una richiesta formale alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Nella lettera, il primo cittadino chiede una proroga triennale del Superbonus rafforzato al 150%, previsto dall’articolo 119, comma 4-ter, del Decreto Rilancio, con nuova scadenza al 31 dicembre 2028. La proposta nasce dall’urgenza di affrontare la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio locale, una fragilità che continua a emergere oltre quarant’anni dopo il terremoto del 1980. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

