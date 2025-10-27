– Tu ci credi che io non l’ho letto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho letto, come faccio a saperlo? Una coppia comica avviava il numero così, e continuava improvvisando. La scenetta poteva durare dai sei minuti ai tredici, anche ventisette, una volta. – Tu ci credi che io non l’ho detto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho detto, come faccio a saperlo? Un’altra volta durò trentadue minuti, e fu la volta in cui avrebbe potuto durare di più. – Tu ci credi che io non l’ho fatto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho fatto, come faccio a saperlo? Infatti durò di più, anche molto di più, un’altra volta ancora, forse l’ultima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il silenzio del teatro, e la risposta del pubblico