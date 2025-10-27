Il silenzio del teatro e la risposta del pubblico
– Tu ci credi che io non l’ho letto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho letto, come faccio a saperlo? Una coppia comica avviava il numero così, e continuava improvvisando. La scenetta poteva durare dai sei minuti ai tredici, anche ventisette, una volta. – Tu ci credi che io non l’ho detto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho detto, come faccio a saperlo? Un’altra volta durò trentadue minuti, e fu la volta in cui avrebbe potuto durare di più. – Tu ci credi che io non l’ho fatto? – Cosa? – Non lo so, non l’ho fatto, come faccio a saperlo? Infatti durò di più, anche molto di più, un’altra volta ancora, forse l’ultima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Argomenti simili trattati di recente
ADDIO A MAURO DI FRANCESCO Caro Mauro, oggi il silenzio pesa un po’ di più. Teatro, scrittura e pittura ti avevano assorbito tantissimo negli ultimi anni. Ci mancherai. Gli amici e colleghi del NUOVO IMAIE Ciao Mauro ? - facebook.com Vai su Facebook
Al via Teatro del Silenzio, tra gli ospiti anche Brian May - Ci sarà anche Brian May, storico chitarrista dei Queen, tra gli ospiti della 20/a edizione del Teatro del Silenzio, al via il 22 luglio. Segnala ansa.it
Teatro del silenzio 2026 È già corsa ai biglietti - Due generazioni sul palco del 21esimo concerto che ogni anno accende le colline dell’alta Valdera. Segnala lanazione.it