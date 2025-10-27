Il Serricciolo passa anche a Fossone e allunga
DON BOSCO FOSSONE 1 SERRICCIOLO 2 DON BOSCO FOSSONE: Mosti, Marinari (28’ st Laaribi), Guazzoni, Santucci, Mosca (28’ st Borghetti), Zeni (1’ st Musto), Sow (1’ st Crocetti), Pedrazzi, Musetti, Berti, Muttini. A disp. Haida, Antompaoli, Sanchez, Grazzini. All. Borghini. SERRICCIOLO: Magnani, Pangi, Verduci, Casciari (22’ st Califfi), Berti, Capocaccia, Giulianelli, Dell’Amico (39’ st Manassero), Scarpa, Vatteroni, Barbasini. A disp. Cavalier D’Oro, Vegnuti Mar., Vegnuti Mat., Magassa, Bui. All. Bambini. Arbitro: Della Rocca di Pisa. Marcatori: 30’ pt Giulianelli (S), 41’ pt Pagni (S), 24’ st Guazzoni (D). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net