Il San Gerardo sempre al top | altri sette reparti hanno ottenuto la super certificazione

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo importante riconoscimento per l’Irccs San Gerardo dei Tintori. È infatti stato confermato il rinnovo della Certificazione di qualità ISO 9001:2015. Un traguardo che, pur potendo sembrare scontato, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di eccellenza dell’Ospedale San Gerardo. Questa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: San Gerardo Top Sette