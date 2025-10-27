Il San Gerardo sempre al top | altri sette reparti hanno ottenuto la super certificazione
Nuovo importante riconoscimento per l’Irccs San Gerardo dei Tintori. È infatti stato confermato il rinnovo della Certificazione di qualità ISO 9001:2015. Un traguardo che, pur potendo sembrare scontato, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di eccellenza dell’Ospedale San Gerardo. Questa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondisci con queste news
E così dopo sette anni l’incontro tra pionieri del benessere è avvenuto di nuovo. Grazie Giorgio Terziani @inprimopiano - facebook.com Vai su Facebook