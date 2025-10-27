Il salvataggio di Trump spinge Milei | netta vittoria alle elezioni legislative

40 miliardi di dollari per il 40% dei voti: si può riassumere in questo modo l’esito delle elezioni legislative di metà mandato in Argentina, dove la coalizione La Libertà Avanza, guidata dal presidente Javier Milei, si è assicurata una netta vittoria contro la sinistra peronista del Partito Giustizialista. Vince la destra, sinistra KO in Argentina. 40,7%, per la precisione, la quota di voti raggiunta dal campo conservatore e libertario del capo di Stato di Buenos Aires, un margine di nove punti un mese dopo la durissima sconfitta alle elezioni amministrative che aveva fatto traballare la sua leadership e, soprattutto, poche settimane a valle del salvataggio statunitense di un’economia e di una borsa sommerse dalla crisi del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il salvataggio di Trump spinge Milei: netta vittoria alle elezioni legislative

Leggi anche questi approfondimenti

Sarkozy in carcere a Parigi, tornado in Francia, salvataggio spettacolare da un'alluvione in Turchia. La cantante arrestata in Russia e l'appello di Msf per la liberazione di un chirurgo di Gaza. Le notizie del TG digital di oggi - facebook.com Vai su Facebook

Il piano disperato di Trump per salvare Milei non convince le banche Usa - La Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha annunciato la firma dell'accordo con il Tesoro degli Stati Uniti per uno "swap" di monete ... Secondo huffingtonpost.it

Perché Trump sta salvando l’Argentina? - L’Argentina sta vivendo una crisi valutaria, con i capitali che fuggono dal Paese perché gli investitori temono il collasso del peso. Scrive startmag.it

Cosa succede nell’Argentina di Milei e perché Trump vuole dargli una mano? - Alla vigilia delle elezioni legislative in Argentina torna la tensione sui mercati finanziari. Come scrive investireoggi.it