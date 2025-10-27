Il salto mortale della ginnastica artistica | ai Mondiali niente Israele ma sì alla Russia Paìs

Tu sì, tu no, tu neutrale, se scii resti fuori, se giochi a calcio va bene. Russo ok, israeliano no. Lo sport non riesce a darsi una direzione univoca nella sua dimensione politica. E così produce devi veri e proprio mostri diplomatici. El Paìs per esempio racconta del caso della ginnastica. “Dopo quattro anni di ostracismo, Angelina Melnikova, venticinquenne ammiratrice russa di Putin, abbaglia con il suo body scintillante e, con i suoi due ori – concorso generale e volteggio – è di nuovo la regina di un Campionato Mondiale di Ginnastica Artistica a cui il Paese ospitante, l’Indonesia, non ha permesso la partecipazione di atlete israeliane”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

