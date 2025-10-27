Il Rotary al fianco delle comunità straniere | seconda giornata di screening gratuiti per il diabete di tipo 2 con la comunità dello Sri Lanka
Si è svolta oggi, 26 ottobre 2025, la seconda giornata di screening gratuiti per la prevenzione del diabete di tipo 2, rivolta alla comunità dello Sri Lanka residente a Palermo. L’iniziativa, che fa parte del progetto distrettuale “Le Domeniche della Prevenzione”, è stata organizzata dai Rotary. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rieti città universitaria: il Rotary Club Rieti al fianco dell’Università della Tuscia - X Vai su X
Rotary Club Arezzo - facebook.com Vai su Facebook