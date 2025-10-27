Il ritorno della malamovida

Puntuale come le tasse, dopo la pausa estiva la malamovida torna ad agitare le notti della zona universitaria e a impedire il sonno dei residenti. Il prepotente ritorno sulla scena di un problema che si trascina da almeno trent’anni è plasticamente rappresentato da un video girato venerdì notte da un abitante di via San Vitale: nel filmato si vedono più di venti giovani, alcuni dei quali ’maranza’, che si fronteggiano prima a parole, si fa per dire, poi a calci e pugni. Ci sono anche alcune ragazze che tentano di placare gli animi. Invano. Una di loro viene infatti colpita al volto con un pugno e finisce al tappeto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it