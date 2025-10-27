Gli Stati Uniti, nel saldare un granitico asse tecnologico-industriale con gli Emirati Arabi Uniti, hanno superato un grande dilemma d’intelligence legato alle presunte connessioni che avrebbero portato tecnologia di Abu Dhabi nel settore della difesa cinese, perfino nei missili della Repubblica Popolare. A rivelarlo è il Financial Times, che ha ricostruito come nel 2022 l’intelligence americana avrebbe ricevuto informazioni circa l’uso da parte di Huawei di tecnologia emiratina per potenziare la gittata dei missili aria-aria PL-15 e PL-17. Gli affari di G42. Il fatto notevole è che l’azienda chiamata in questione sia G42, il colosso emiratino oggi in campo per la rivoluzione dell’Intelligenza artificiale, partecipato dal fondo sovrano emiratino Mubadala, da Microsoft e dal private equity Silver Lake, guidato dai Ceo Egon Durban e Greg Mondre, stretti alleati del presidente Usa Donald Trump e attivi nel portare la loro azienda nel capitale della “nuova” TikTok e nell’operazione che ha garantito l’uscita dalla borsa di Electronic Arts in sinergia con il Public Investment Fund saudita e la finanziaria del genero di The Donald, Jared Kushner. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il report delle spie Usa: tecnologie degli Emirati nei missili cinesi