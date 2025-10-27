O sservatorio permanente sui delitti di genere pubblicato sul sito di Non una di meno. Dati aggiornati al 30 settembre 2025: « 70 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 1 suicidio indotto di un ragazzo trans, 1 suicidio indotto di una persona non binaria, 1 suicidio indotto di un ragazzo, 6 casi in fase di accertamento. Inoltre, ci sono stati almeno altri 62 tentati femminicidi riportati nelle cronache on line di media nazionali e locali e almeno due ragazzi uccisi dal padre». «Mi ha picchiata e voleva buttarmi di sotto»: il racconto di Gaia, vittima di violenza da parte dell’ex X Leggi anche › «Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini, ma poi parlate anche di voi» «Tra le persone uccise, la vittima piu? giovane aveva 1 anno, la piu? anziana 93. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il report del movimento Non una di meno e? un vero e proprio bollettino di guerra. Che richiama i politici alle loro ignorate responsabilita?