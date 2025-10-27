Il regista foggiano Lorenzo Sepalone fa incetta di premi con tre progetti in tre Festival
Un vero e proprio record per il regista, sceneggiatore e attore foggiano Lorenzo Sepalone: tra venerdì e sabato ha ricevuto tre importanti riconoscimenti in tre festival per tre progetti diversi. Sepalone ha vinto il Premio Unita come membro del cast artistico della serie televisiva ‘Avetrana -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
