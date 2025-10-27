‘Il rapimento di Farouk’ ultimo ciak nel Sannio per la serie Rai con Marco Bocci

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono concluse lo scorso sabato le riprese a Melizzano della serie Rai ‘177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ’, diretta da Carlo Carlei e prodotta da Rai Fiction con Bim Produzione. Per circa due settimane una villa privata di via Piane si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico, ospitando maestranze, attori e tecnici. Nella fiction l’abitazione sarà ambientata in Sardegna – probabilmente dovrebbe rappresentare proprio la casa di Porto Cervo in cui il piccolo Farouk viveva con la famiglia – e dunque non sarà riconducibile al territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

