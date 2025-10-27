Il raid con svastica e stella di David sotto lo studio del regista Gabbai denunciato insospettabile | Perché? Ero in pena per Gaza

Milano –  È stato identificato e denunciato il presunto autore dello sfregio antisemita lasciato con una bomboletta spray rossa in zona via Washington lo scorso 5 settembre proprio sotto le finestre dello studio di Ruggero Gabbai, regista del documentario “Liliana“ sulla vita della senatrice a vita Liliana Segre, fotografo ed ex consigliere comunale. È un uomo di 45 anni egiziano, titolare di una ditta edile, incensurato. Vive nella provincia di Monza e Brianza insieme a moglie e figlia e non è mai stato censito nelle manifestazioni Pro-Pal. “ Ero in pena per Gaza, per la strage di civili ”, si è giustificato davanti ai carabinieri che lo hanno Indagato a piede libero per minacce aggravate da odio razziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

