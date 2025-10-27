L'evento de il Giornale "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi" ha riunito i due uomini che hanno trasformato la vision a Cinque Cerchi in realtà concreta. Sono loro le figure operative che fanno camminare la macchina dei Giochi: Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, un veterano con una vita dedicata ai Giochi, dall’esperienza di Torino 2006 fino a oggi, e Fabio Massimo Saldini, nella duplice veste di Commissario straordinario per i Giochi e Ad di Simico, l'uomo da cui dipendono l'effettiva realizzazione di tutte le infrastrutture Olimpiche e il rigoroso rispetto dei tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il racconto di Andrea Varnier e Fabio Massimo Saldini | L'evento in diretta