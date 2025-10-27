Il racconto di Andrea Varnier e Fabio Massimo Saldini | L' evento in diretta
L'evento de il Giornale "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi" ha riunito i due uomini che hanno trasformato la vision a Cinque Cerchi in realtà concreta. Sono loro le figure operative che fanno camminare la macchina dei Giochi: Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, un veterano con una vita dedicata ai Giochi, dall’esperienza di Torino 2006 fino a oggi, e Fabio Massimo Saldini, nella duplice veste di Commissario straordinario per i Giochi e Ad di Simico, l'uomo da cui dipendono l'effettiva realizzazione di tutte le infrastrutture Olimpiche e il rigoroso rispetto dei tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
"Il racconto che apre Storie di un secolo ulteriore, di Andrea Inglese contiene già molti dei temi che attraversano la raccolta di brevi testi in prosa: l’assurdo che scava la nostra esistenza, la ricerca di una definizione – spesso per negazione – dell’umanità, il ridi - facebook.com Vai su Facebook