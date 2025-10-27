Quando i Giochi di Milano Cortina 2026 erano solo una pura suggestione, c'era un uomo che già ne visualizzava il successo. Giovanni Malagò non è solo il passato presidente del CONI, è l'attuale presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, la figura che ha infuso vita in questa impresa. Ha voluto e immaginato i Giochi con una determinazione incrollabile, anche quando il solo parlarne veniva etichettato come pura follia. In un colloquio con Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, durante l'evento de il Giornale "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi" ripercorre questa avventura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il racconto dei Giochi: l'esperienza di Giovanni Malagò | L'evento in diretta