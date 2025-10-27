Il Punto d’Incontro sul Cpr | Aumenteranno le persone fragili non la nostra sicurezza

“Con la realizzazione di un Cpr non diminuirà la presenza di migranti sul territorio ma solo il numero di persone accolte. Questo porterà a un aumento delle persone per strada, senza progetto e senza controlli e questo non produrrà più sicurezza”. È questo in sintesi il messaggio lanciato in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il punto d'incontro tra mare e bosco. Il nostro pescato del giorno si presenta adagiato su una crema di cardoncelli vellutata come un ricordo d’autunno. Lo accompagnano un filo d’emulsione ai porcini, intensa e profonda, e un leggero carpaccio di champignon - facebook.com Vai su Facebook

Cpr e meno accoglienza straordinaria? "Saremo tutti meno sicuri”. Civico (Punto d'Incontro): "Non diminuiranno le presenze, ma solo il numero di quelli accolti" - Non è uno slogan ma sono le parole pronunciate da chi da anni vive ogni giorno la frontiera invisibile della povertà e dell’emarginaz ... Come scrive ildolomiti.it