Il Punto d’Incontro sul Cpr | Aumenteranno le persone fragili non la nostra sicurezza

Trentotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con la realizzazione di un Cpr non diminuirà la presenza di migranti sul territorio ma solo il numero di persone accolte. Questo porterà a un aumento delle persone per strada, senza progetto e senza controlli e questo non produrrà più sicurezza”. È questo in sintesi il messaggio lanciato in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

