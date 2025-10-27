' Il profumo del ferro' da Idearte Gallery c’è la mostra personale di Guido Marchesi

Da sabato 1 a sabato 22 novembre gli spazi di Idearte Gallery ospitano 'Il profumo del ferro', una serie di opere in cui l’artista Guido Marchesi esplora il rapporto tra materia e sensi, trasferisce il ferro simbolo di forza e memoria in una esperienza percettiva complessiva. Vernissage sabato 1. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

