Il professore universitario e quel titolo accademico esibito senza essere richiesto

Cercavo solo un professionista onesto e competente che risolvesse la mia pratica catastale. L'uso forzato di un titolo accademico ha finito solo per svilire la sua credibilità. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il “professore universitario” e quel titolo accademico esibito senza essere richiesto

