Il procuratore di Di Lorenzo indignato dall'ex arbitro Bergonzi e dalla Rai | Valutiamo azioni legali

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ci va giù durissimo nei confronti dell'ex arbitro Mauro Bergonzi per le parole dette alla 'Domenica Sportiva' sulla Rai: minaccia di portare tutti in tribunale. Arriva poi anche la nota del Napoli: "Dichiarazioni inaccettabili, il nostro capitano esemplare per sportività, integrità e professionalità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

