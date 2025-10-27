Il principe Andrea non vuole andarsene dal Royal Lodge nonostante lo sfratto lui e l’ex moglie lo lasceranno solo in cambio delle ex case di William e Harry

Anziché una questione morale, la vicenda legata alle sorti del principe Andrea, per Buckingham Palace, è diventata un risiko immobiliar e. Ormai è l’arroganza il tratto più distintivo e noto del fratello del Re che, anziché accogliere sommessamente le decisioni della Royal family, che sta facendo di tutto per salvarsi la faccia, non fa altro che arroccarsi sulle sue posizioni, forte delle pezze d’appoggio che avvallerebbero la regolarità delle sue pretese. Questo è il vero volto del duca di York, questo è il risultato dell’ indulgenza della regina Elisabetta II che lo ha sempre protetto lasciando che la patata bollente passasse di mano al primogenito destinato a diventare Re. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il principe Andrea non vuole andarsene dal Royal Lodge nonostante lo sfratto, lui e l'ex moglie lo lasceranno solo in cambio delle ex case di William e Harry

