La nuova corte di Re Tartufo ha fatto il pieno di visitatori. Fra degustazioni, cooking show, percorsi guidati alla scoperta di vini e olio. E naturalmente tantissime iniziative collaterali e culturali che hanno reso l’iniziativa una grande festa di promozione della tipicità e delle bellezze del luogo. Passa in archivio con successo la prima mostra mercato del tartufo bianco di Montopoli – inseguita con determinazione dall’amministrazione comunale – con il borgo che è stato, per due giorni, un brulicante cantiere di saperi e sapori: delizie della tradizione da rilanciare come volano del turismo e supporto al tessuto artigianale e commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "primo" tartufo fa il pienone, successo della festa