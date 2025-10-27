Il primo Salone Sociale in Italia che regala bellezza dignità e cura a tutti
“Casa Jannacci” è il luogo simbolo della Milano generosa e attenta ai bisogni delle persone più deboli e svantaggiate ed è qui che stato inaugurato il primo Salone Sociale in Italia frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune di Milano, cogestita insieme a una rete di associazioni tra cui Medihospes e Fondazione Progetto Arca. Il primo Salone Sociale in Italia: la bellezza salverà il mondo. Nel Salone Sociale di L’Oréal un taglio di capelli o una messa in piega diventano espressione di cura, rispetto, inclusione, perché nella bellezza, quella vera, ciò che conta è il valore umano. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Casa Jannacci ha aperto il primo salone sociale d'Italia, dove le persone in difficoltà possono usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l’igiene e la bellezza personale. - facebook.com Vai su Facebook
L’ORÉAL inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia - Il Salone Sociale a Casa Jannacci si rivolge a persone in difficolta` che potranno usufruire gratuitamente, due giorni a settimana, di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti di igiene e ... comunicati-stampa.net scrive
Nasce in Italia il primo Salone Sociale Beauty for a Better Life con servizi gratuiti - Apre a Milano il Salone Sociale Beauty for a Better Life, il primo in Italia, che offre servizi gratuiti di bellezza a persone in grave difficoltà. Da milanofinanza.it
Milano, L’Oréal inaugura il primo salone sociale in Italia - Il progetto è il frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune ... Secondo adnkronos.com