“Casa Jannacci” è il luogo simbolo della Milano generosa e attenta ai bisogni delle persone più deboli e svantaggiate ed è qui che stato inaugurato il primo Salone Sociale in Italia frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune di Milano, cogestita insieme a una rete di associazioni tra cui Medihospes e Fondazione Progetto Arca. Il primo Salone Sociale in Italia: la bellezza salverà il mondo. Nel Salone Sociale di L’Oréal un taglio di capelli o una messa in piega diventano espressione di cura, rispetto, inclusione, perché nella bellezza, quella vera, ciò che conta è il valore umano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il primo Salone Sociale in Italia che regala bellezza, dignità e cura a tutti