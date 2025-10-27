Allontanato da casa, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla compagna né potrà comunicare con lei e i figli. Inoltre, dovrà indossare il braccialetto elettronico. È finito nei guai Carlo Vettori, 43 anni, esponente di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio comunale di Bolzano. Il politico è stato querelato dalla moglie e ora la procura altoatesina l’ha indagato per maltrattamenti aggravati dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, lesioni aggravate e danneggiamento. I provvedimenti cautelari sono stati già convalidati dal giudice per le indagini preliminari il 22 ottobre e domenica Vettori ha presentato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano (FdI) con il braccialetto elettronico: denunciato dalla moglie