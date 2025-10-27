Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni | cerimonia con Violante Placido Premiato Insinna

Con il vento in poppa – motto scolpito su una targa posta sotto l’albero maestro della nave scuola “Palinuro” della Marina Militare dove è avvenuta la presentazione alla stampa – si è concluso il trentennale del Premio Penisola Sorrentina. A vele spiegate è stato dunque celebrato un anniversario importante nel panorama culturale regionale. Dopo il taglio del nastro con Violante Placido, madrina dello spin off ‘Mezzogiorno e Mediterraneo’, sabato 25 ottobre si è svolta la serata celebrativa “Trent’anni insieme”, media partner Rai Cinema Channel, con la consegna dei riconoscimenti per cultura, cinema e audiovisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

