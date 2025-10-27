Il premio lagrange-fondazione Crt 2025 assegnato allo scienziato Iyad Rahwan
“Se dovessi raccontare a un bambino che immagine associare all’Intelligenza Artificiale, disegnerei un robot meccanico metallico. Progettato e costruito come un’automobile che risponde a dei comandi ben precisi e che, grazie alle sue enormi potenzialità, è in grado di modellare la società ed. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scienza: nasce il premio Lagrange Fondazione Crt - Nasce in Italia il primo riconoscimento internazionale dedicato alla ricerca sulla scienza della Complessità: il Premio Lagrange Fondazione CRT, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ... Riporta vita.it
Premio Lagrange allo scienziato dell'IA Iyad Rahwan - È andato allo scienziato di origine siriane, Iyad Rahwan, per i suoi studi sull'interazione uomo- Come scrive innovazione.tiscali.it