Il Premio dedicato a Emanuele Morganti compie cinque anni

27 ott 2025

Nei giorni scorsi, presso l’auditorium dell’IIS Pertini di Alatri, ex scuola di Emanuele Morganti e ormai casa del concorso, la presentazione della nuova edizione del premio riservato agli studenti delle classi quinte degli istituti superiori secondari in memoria del giovane ucciso in pieno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

premio dedicato emanuele morgantiAlatri – Il Premio dedicato ad Emanuele Morganti compie cinque anni - Svelato oggi il tema della quinta edizione ed il relativo bando di concorso rivolto alle classi quinte. Da tunews24.it

