Il portiere che mise Buffon in panchina | Gigi ancora mi ringrazia
Buffon costretto a cedere la titolarità per una volta sola, obbligato a sedere in panchina per lasciare il posto al collega La storica bandiera della Juventus, Gigi Buffon, estremo difensore dell’Italia campione del mondo nel 2006 e uno dei migliori portieri italiani e del mondo, ha ormai lasciato il calcio giocato, appendendo gli scarpini al chiodo. Attualmente riveste un ruolo fondamentale nella delegazione della Nazionale italiana, incarico a lui particolarmente caro vista la lunga militanza con la maglia azzurra. Dopo aver collaborato con Luciano Spalletti, oggi Buffon continua il suo percorso al fianco del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, suo ex compagno di nazionale, ritrovando anche altri ex compagni di squadra, come Leonardo Bonucci. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
