Il poker di Trump la scommessa di Xi | cosa c’è nel possibile accordo commerciale tra Usa e Cina
Le Borse incrociano le dita nella speranza che Stati Uniti e Cina possano presto raggiungere un accordo commerciale dopo mesi di tensioni culminate in minacce reciproche, blocchi alle esportazioni, dazi e controdazi. Nelle ultime ore i massimi funzionari economici di Washington e Pechino si sono incontrati a Kuala Lumpur, in Malesia, per definire i contorni della possibile intesa. Un’intesa che dovrà eventualmente essere avallata il prossimo fine settimana, in occasione del vertice Apec in Corea del Sud, da Donald Trump e Xi Jinping, chiamati ad un attesissimo vis a vis. Nel frattempo il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng hanno avuto un meeting preliminare in Malesia, accompagnati dai principali negoziatori dei due Paesi, Jamieson Greer e Li Chenggang. 🔗 Leggi su It.insideover.com
