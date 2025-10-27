Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco | 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Monrealelive.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì alle 18:30 tocca all'Under 19 gialloverde in occasione dell'esordio nel Campionato Regionale L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

il pioppo futsal fa festa al pala don bosco 6 2 contro un ottimo don bosco bonifato e 3 punti d8217oro per la classifica

© Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco: 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pioppo Futsal Fa Festa