Bologna, 22 ottobre 2025 - È tempo di foliage, tappeti di foglie dalle mille sfumature che impreziosiscono i parchi cittadini. Tonalità calde - gialle, arancio e marroni - tingono gli spazi solitamente verdi, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte naturali. Ecco qualche suggerimento per ammirare il fogliame a pochi passi dal centro di Bologna. Villa Ghigi, l’autunno è incantevole. Villa Ghigi restituisce tutto l’incanto della stagione autunnale. Con il panorama mozzafiato sulla città, il vastissimo parco ospita una ricca varietà di alberi e aree naturali che si estendono su 28 ettari. Si trova poco distante da Porta San Mamolo, da cui è raggiungibile a piedi o con l’autobus numero 52. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il picco del foliage a Bologna e dintorni, la magia dei colori d’autunno: dove puoi andare