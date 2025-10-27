Il picco del foliage a Bologna e dintorni la magia dei colori d’autunno | dove puoi andare
Bologna, 22 ottobre 2025 - È tempo di foliage, tappeti di foglie dalle mille sfumature che impreziosiscono i parchi cittadini. Tonalità calde - gialle, arancio e marroni - tingono gli spazi solitamente verdi, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte naturali. Ecco qualche suggerimento per ammirare il fogliame a pochi passi dal centro di Bologna. Villa Ghigi, l’autunno è incantevole. Villa Ghigi restituisce tutto l’incanto della stagione autunnale. Con il panorama mozzafiato sulla città, il vastissimo parco ospita una ricca varietà di alberi e aree naturali che si estendono su 28 ettari. Si trova poco distante da Porta San Mamolo, da cui è raggiungibile a piedi o con l’autobus numero 52. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VIDEO L'incantevole spettacolo del #foliage colora le vette della #valleArgentina e del Parco delle Alpi Liguri Pur se non ancora al suo massimo picco di splendore, in questo periodo si possono cogliere le mille sfumature dorate che stanno colorando - facebook.com Vai su Facebook
Picco del caldo, bollino rosso a Bologna. Prossimi giorni: rischio grandine in Emilia - Bologna, 14 giugno 2025 – È un weekend di caldo intenso sull’Emilia- ilrestodelcarlino.it scrive
Bologna sul velluto, Pisa a picco: uno-due di Moro e Orsolini, nerazzurri in dieci - Al 38' ecco il doppio episodio che può indirizzare definitivamente la gara: erroraccio di Touré, che si fa ... Da tuttomercatoweb.com