Il Pentagono dichiara guerra a Netflix | A House of Dynamite fa tremare i militari USA

Cultweb.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il P entagono, o meglio il Dipartimento di Guerra, ha deciso di intervenire ufficialmente per contrastare la narrazione proposta da “ A House of Dynamite “, il nuovo thriller nucleare di Kathryn Bigelow disponibile su Netflix. La Missile Defense Agency ha inviato un memo interno al proprio personale, chiedendo di prepararsi a “affrontare false assunzioni e fornire fatti corretti” riguardo agli intercettori missilistici americani, il cui funzionamento viene rappresentato nel film in modo controverso. La pellicola, diretta dalla regista premio Oscar nota per “Point Break” e “Zero Dark Thirty”, racconta la risposta americana a un singolo missile balistico intercontinentale in arrivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

