Il partito del presidente argentino Javier Milei, la Libertad Avanza, ha vinto le elezioni legislative di metà mandato. Con il novantacinque per cento delle schede scrutinate, scrive il Guardian, la coalizione di destra radicale ha ottenuto il 40,84 per cento dei voti a livello nazionale. L’opposizione, Unione per la Patria, si è fermata al 31,67 per cento. L’affluenza è intorno al sessantotto per cento. Queste elezioni erano considerate una sorta di referendum per Milei, in carica dal dicembre 2023. Il voto ha attirato l’attenzione del mondo intero dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, aveva legato il sostegno finanziario al Paese al successo elettorale di Libertad Avanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il partito di Milei ha vinto le elezioni legislative argentine di metà mandato