Il partito del presidente argentino Javier Milei vince le elezioni di metà mandato
Il presidente ultraliberista argentino Javier Milei ha ottenuto un’importante vittoria nelle elezioni legislative di metà mandato del 26 ottobre, che gli permetterà di portare avanti il suo programma di riforme. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
