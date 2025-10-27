Il pareggio sarebbe stato più giusto

C’è profonda amarezza nello spogliatoio della Samb per la sconfitta nel derby con l’ Ascoli. Un passo falso che lascia l’amaro in bocca soprattutto per le grandi occasioni avute da Nohuan Tourè. Ma anche in dieci dopo l’espulsione di Moussa Tourè i rossoblù hanno provato in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo. "Una sconfitta immeritata – analizza Ottavio Palladini – anche perché pure in un primo tempo molto tattico giocato nell’uno contro uno eravamo stati alla pari con l’Ascoli. Abbiamo sbagliato solo in una circostanza e siamo stati puniti. La qualità tecnica dei bianconeri alla fine ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

