Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Il paradiso delle signore ) Nostalgica nell’ambientazione ma moderna nel racconto. Il paradiso delle signore titilla gli istinti dei telespettatori che guardano al passato come un’epoca d’oro, senza pro Pal, l’economia girava, ogni lavoro era un’opportunità da cogliere. Un sistema di valori “conservative” ma non bacchettone. Venerdì poi super colpo di scena: Marcello lascia la contessa Adelaide poco prima delle nozze. E ora che succederà? Il direttore commerciale del grande magazzino si metterà con la “venere” Rosa? E la contessa tornerà ad essere la cattiva di sempre? Il pubblico ha risposto in massa: la serie pomeridiana di Rai 1 ha superato 1,5 milioni di teste col 19. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il paradiso delle signore retrò e anche moderno

