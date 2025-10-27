Il Paradiso Delle Signore Dal 27 Al 31 Ottobre 2025 | Marcello Annulla Le Nozze Con Adelaide!

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27-31 ottobre 2025: Marcello annulla le nozze con Adelaide, si dimette dal Paradiso e sconvolge tutti. Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27-31 ottobre 2025: Quando il giovane Barbieri rompe il silenzio e annulla le nozze, il destino di Villa Guarnieri cambia per sempre. La contessa cade in depressione mentre Odile prova a sostenerla. Barbieri scompare per qualche ora, poi torna per consegnare i documenti del patrimonio a Umberto. Al Paradiso rassegna le dimissioni e sceglie di voltare pagina, mentre durante l’evento del “Paradiso Donna” Adelaide scopre la verità e decide di affrontarlo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

il paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre 2025 marcello annulla le nozze con adelaide

