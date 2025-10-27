Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Marcello si dimette Rosa nel mirino di Adelaide

In Il Paradiso delle signore, decima stagione, novembre promette scosse emotive e scelte che bruciano. Le prossime puntate su Rai 1 spingono Adelaide a confrontarsi con l’amore pubblico tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli, innescando decisioni destinate a ribaltare equilibri e coscienze. È il mese in cui le maschere cadono, a Milano, tra cuore e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

