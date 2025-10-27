Dal 3 al 7 novembre, Il Paradiso delle Signore entra in una settimana che mette alla prova legami, orgoglio e carriere: l’amore tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli chiede spazio, mentre Adelaide di Sant’Erasmo rilancia la sua vendetta e Enrico trova il coraggio di dire la verità a Marta. Emozioni e scelte senza rete. Scelte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: alleanze segrete e amori alla prova