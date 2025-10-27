Il Paradiso delle signore anticipazioni | Adelaide vuole licenziare Marcello e Rosa

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre 2025, alle 16 su Rai 1, Il Paradiso delle signore accende un bivio sentimentale e professionale: Marcello difende il legame nato con Rosa, mentre Adelaide chiama in causa Roberto Landi. Intanto il professor Di Meo scopre che Enrico non sta seguendo la terapia: la quiete del grande magazzino vacilla. Un passo che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il paradiso delle signore anticipazioni adelaide vuole licenziare marcello e rosa

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Adelaide vuole licenziare Marcello e Rosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

paradiso signore anticipazioni adelaideIl Paradiso delle Signore anticipazioni: la scelta di Marcello ha un effetto devastante su Adelaide - La clamorosa decisione di Marcello Barbieri ha spezzato il cuore della contessa. Scrive diregiovani.it

paradiso signore anticipazioni adelaideIl Paradiso delle Signore, Marcello dopo aver lasciato Adelaide scompare e viene contattata Rosa: scopri le anticipazioni di oggi - 00 su Rai 1, torna Il Paradiso delle Signore con una puntata ricca di emozioni e svolte inattese. Riporta corrieredellumbria.it

paradiso signore anticipazioni adelaideIl Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 31 ottobre: Adelaide è distrutta - La contessa dovrà affrontare un dolore davvero molto forte, mai si sarebbe immaginata che le cose andassero a finire così ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Anticipazioni Adelaide