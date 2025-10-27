Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 ottobre | Adelaide sconvolta Marcello sparisce nel nulla
Dopo quanto accaduto tra Marcello e Adelaide tutti a Villa Guarnieri e al Paradiso sono sotto shock, mentre per Enrico spunta una terapia che riaccende le speranze. Ecco le anticipazioni di martedì 28 ottobre su Rai 1. La settimana è iniziata col botto a Il Paradiso delle Signore! L'annullamento delle nozze tra Adelaide e Marcello manda in fibrillazione Villa Guarnieri e rimbalza fra i corridoi del grande magazzino milanese. La Contessa si ritira nel silenzio, mentre Umberto prova a interpretare la mossa di Barbieri. Roberto invece affronta il fronte stampa per proteggere il marchio e tutta la squadra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il PARADISO DELLE SIGNORE IN MOSTRA al Festival dello Spettacolo! 24>26 Ottobre 2025 | Superstudio Più, via Tortona 27, Milano Per info sugli orari invia una mail a: [email protected] Evento organizzato Tv Sorrisi e Canzoni #IF - facebook.com Vai su Facebook
