Dopo quanto accaduto tra Marcello e Adelaide tutti a Villa Guarnieri e al Paradiso sono sotto shock, mentre per Enrico spunta una terapia che riaccende le speranze. Ecco le anticipazioni di martedì 28 ottobre su Rai 1. La settimana è iniziata col botto a Il Paradiso delle Signore! L'annullamento delle nozze tra Adelaide e Marcello manda in fibrillazione Villa Guarnieri e rimbalza fra i corridoi del grande magazzino milanese. La Contessa si ritira nel silenzio, mentre Umberto prova a interpretare la mossa di Barbieri. Roberto invece affronta il fronte stampa per proteggere il marchio e tutta la squadra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 ottobre: Adelaide sconvolta, Marcello sparisce nel nulla