Il ‘pane dei morti’ e i dolci dell’anima Halloween tra storia e tradizione tutte toscane

Firenze, 27 ottobre 2025 – In Toscana, la notte di Halloween è molto più di un'occasione per travestirsi da streghe o fantasmi e andare a caccia di dolcetti. Dietro le zucche illuminate e le feste in maschera si nasconde infatti un'affascinante storia antica, fatta di riti contadini, leggende popolari e credenze legate al mondo dei morti. Prima ancora che la moda americana varcasse l'oceano, la nostra regione viveva già una propria "notte delle anime", in cui si rendeva omaggio ai defunti con gesti di devozione, piccoli falò e offerte simboliche.

