Il pagellone di Serie B | nel Modena un eroe mascherato da 8 Palermo e uno scivolone da 5

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore ha già segnato due gol, la squadra di Sottil è capolista con 4 punti di vantaggio. Inzaghi: “Non possiamo prendere un gol da rimessa laterale, con i centimetri che abbiamo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il pagellone di serie b nel modena un eroe mascherato da 8 palermo e uno scivolone da 5

© Gazzetta.it - Il pagellone di Serie B: nel Modena un eroe mascherato da 8, Palermo e uno scivolone da 5

Contenuti che potrebbero interessarti

pagellone serie b modenaSerie B, si parte con Modena-Empoli: orari, info e dove vedere la nona giornata in tv e in streaming - Il programma completo della nona giornata del campionato di Serie B: si parte con Modena- Si legge su sport.virgilio.it

pagellone serie b modenaSerie B, si è chiusa la 9ª giornata: Modena ancora leader, vincono Monza, Cesena e Catanzaro - La nona giornata di Serie B ribadisce il predominio del Modena sul campionato. Lo riporta tuttomercatoweb.com

pagellone serie b modenaSerie B, Modena in vetta. Goleada Spezia ad Avellino, Carrarese in rimonta. Cade il Palermo - Si sono concluse le gare del sabato, valide per la nona giornata di Serie B: Il Modena resta al comando centrando il 2–1 sull’Empoli in rimonta. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pagellone Serie B Modena