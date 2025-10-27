L'importante è dimenticare i vecchi criteri, cambiare discussione: basta con gli Usa che "fanno gli interessi di Israele" o quelli per cui "Netanyahu è agli ordini di Trump". Devono cambiare canale. La logica è diversa: una simpatia reciproca e una genuina convergenza di interessi che hanno come titolo "pace" disegnano una strategia troppo lunga e complessa per essere compresa subito. Ci vuole pazienza. Ieri per esempio si è diffusa l'idea che Israele abbia dovuto chiedere agli Usa il permesso di eliminare il terrorista della Jihad Islamica pronto ad attaccare i soldati dentro Gaza: non è vero, è un evidente interesse comune, anche se ne discute il Centcom. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nuovo schema della pace. Fuori la Turchia