Il nuovo schema della pace Fuori la Turchia

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'importante è dimenticare i vecchi criteri, cambiare discussione: basta con gli Usa che "fanno gli interessi di Israele" o quelli per cui "Netanyahu è agli ordini di Trump". Devono cambiare canale. La logica è diversa: una simpatia reciproca e una genuina convergenza di interessi che hanno come titolo "pace" disegnano una strategia troppo lunga e complessa per essere compresa subito. Ci vuole pazienza. Ieri per esempio si è diffusa l'idea che Israele abbia dovuto chiedere agli Usa il permesso di eliminare il terrorista della Jihad Islamica pronto ad attaccare i soldati dentro Gaza: non è vero, è un evidente interesse comune, anche se ne discute il Centcom. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il nuovo schema della pace fuori la turchia

© Ilgiornale.it - Il nuovo schema della pace. Fuori la Turchia

Approfondisci con queste news

nuovo schema pace fuoriIl nuovo schema della pace. Fuori la Turchia - Turchia e Qatar, potenti giocatori che Trump vuole dentro, non possono che essere contenuti, e Israele dovrà impegnarsi sperando che anche Trump capisca il rischio di averli come partner ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Schema Pace Fuori