Il nuovo rito della Piazza Rossa

Una volta, evocare la Piazza Rossa significava richiamare l'immagine solenne della spianata di fronte al Cremlino, emblema di potere e ideologia. Oggi, almeno in Italia, l'espressione sembra aver assunto un significato tutto diverso: indica una delle tante piazze rosse che, con una certa regolarità, vengono occupate per proteste antigovernative. Manifestazioni che, sebbene nominalmente solidali con cause internazionali come quella palestinese, si stagliano in realtà come sintomo di una più profonda inquietudine domestica. Mentre in Medio Oriente si cerca con fatica la via della pace, in Italia c'è ancora chi non si rassegna e continua a occupare le strade, interpellando polemicamente persino volti televisivi come Paolo Del Debbio incredulo nel chiedersi perché si protesti qui per questioni che altrove sembrano già avviate verso una soluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nuovo rito della Piazza Rossa

Argomenti simili trattati di recente

LA VILLA RESORT presenta: ALCAZÀR — il nuovo rito del venerdì notte. Dinner Show & Club Night Un viaggio tra gusto, show e musica fino a tardi. Dalle 23.30 — si accendono Club Room e Villino, dove la notte diventa leggenda. #LaVillaResort #A - facebook.com Vai su Facebook

Il 9 maggio sulla Piazza Rossa Putin mostra che Mosca non è sola - Per la prima volta dopo tre anni, gli spalti della Piazza Rossa, dove i leader stranieri e le delegazioni internazionali prendono posto dietro al capo del Cremlino, erano pieni. Scrive ilfoglio.it

Conclave, spunta anche De Rossi tra i fedeli in Piazza San Pietro in attesa della fumata - C’era anche l’ex allenatore e calciatore della Roma, Daniele De Rossi, tra le oltre 50mila persone che in Piazza San Pietro hanno atteso la prima fumata del Conclave (nera). Secondo ilfattoquotidiano.it

Conclave per il nuovo Papa: spunta anche De Rossi in piazza San Pietro - Dopo la morte di papa Francesco, i 133 cardinali con il diritto di voto si sono riuniti nella Cappella Sistina per decidere chi sarà il successore ... corrieredellosport.it scrive