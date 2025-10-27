Il nuovo Petrone in piazza Grande Ora al via i lavori sul basamento L’originale in Comune o Fraternita

Inizia oggi l’operazione finale sul nuovo Petrone, noto anche come " Colonna Infame ", uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande. Sostituito l’elemento originale, si procede adesso al restauro del basamento. La precedente colonna, risalente al 1932, versava infatti in un avanzato stato di degrado, come accertato dalle analisi e dalle prove diagnostiche che erano state effettuate negli ultimi anni dagli esperti che hanno condotto i rilievi sull’antico manufatto. "Il vecchio Petrone è stato rimosso nel 2024 dopo un lungo lavoro di studio e pianificazione" spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

