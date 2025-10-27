Il nuovo Petrone in piazza Grande Ora al via i lavori sul basamento L’originale in Comune o Fraternita
Inizia oggi l’operazione finale sul nuovo Petrone, noto anche come " Colonna Infame ", uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande. Sostituito l’elemento originale, si procede adesso al restauro del basamento. La precedente colonna, risalente al 1932, versava infatti in un avanzato stato di degrado, come accertato dalle analisi e dalle prove diagnostiche che erano state effettuate negli ultimi anni dagli esperti che hanno condotto i rilievi sull’antico manufatto. "Il vecchio Petrone è stato rimosso nel 2024 dopo un lungo lavoro di studio e pianificazione" spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Concluse le operazioni di installazione della nuova copia della "colonna infame" in piazza Grande, ad Arezzo. La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado. "La progettazione e la realizzazione del nuovo "Petrone" - dichi - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Petrone in piazza Grande. Ora al via i lavori sul basamento. L’originale in Comune o Fraternita - L’assessore Casi: " Ricostruzione fedele scegliendo la pietra adatta e procedendo con una lavorazione ... Secondo msn.com
Piazza Grande: torna la «colonna infame» - Si è conclusa nella giornata odierna l’operazione di installazione della nuova copia del cosiddetto “Petrone”, noto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più riconoscibili di Piazza Grande ... Riporta msn.com