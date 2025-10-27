Il nuovo centro commerciale chiuso da anni è pronto a rinascere con una pista da kart
Due piani interrati, 700 posti auto, un supermercato, una galleria con negozi, angoli dedicati al food e una pista di go kart. Questo, almeno sulla carta, il nuovo volto del centro commerciale che a Gallarate potrebbe nascere dalle ceneri del vecchio shopping center Il Fare di viale Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
A Trento, in località Maso Visintainer, sorgerà il nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). La struttura, che occuperà un'area di circa 2.700 metri quadrati lungo la SS12 a sud della città, potrà accogliere fino a 25 persone, per due terzi destinate a migr
Lombardia, svelate le immagini del nuovo sfavillante centro commerciale: parcheggi, negozi, supermercato e anche i go kart - Sulle ceneri del vecchio centro commerciale "Il fare" di Gallarate chiuso quindici anni fa (dopo appena due anni di attività) potrebbe sorgere il Gallarate City Mall, ambizioso progetto di cui ora son ...
Il supermercato nel centro commerciale ha chiuso ma sta per aprirne uno nuovo (con una nuova insegna) - Previsti, come anticipato dal sindaco Marco Pozza, anche alcuni progetti per il "rilancio complessivo del centro".
Ha 'salvato' un centro commerciale, ora il Gruppo da 1,5 miliardi apre un nuovo supermercato in Lombardia - L'espansione del colosso veneto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Iper Tosano, non si ferma.