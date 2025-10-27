Il no del Mase al mini-svincolo di Itala il sindaco | Valutiamo ricorso al Tar

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe finire al Tar la questione legata alla realizzazione del mini-svincolo di Itala. L'opera, progettata per far passare i mezzi impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario via autostrada, è stata infatti bocciata dal Mase (Ministero Ambiente e Sostenibilità Energetica). Un diniego. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: No Mase Mini Svincolo