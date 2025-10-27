Il no del Mase al mini-svincolo di Itala il sindaco | Valutiamo ricorso al Tar
Potrebbe finire al Tar la questione legata alla realizzazione del mini-svincolo di Itala. L'opera, progettata per far passare i mezzi impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario via autostrada, è stata infatti bocciata dal Mase (Ministero Ambiente e Sostenibilità Energetica). Un diniego. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il no del Mase al mini-svincolo di Itala, il sindaco: "Valutiamo ricorso al Tar" ift.tt/VHohJSu - X Vai su X
Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e il ministro dell’Energia e delle miniere del Montenegro, Admir Šahmanovic, hanno sottoscritto ieri al MASE, alla presenza del Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic, il me - facebook.com Vai su Facebook